Это произошло около 14 часов дня 19 сентября. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

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Украинские военные уничтожили беспилотник россии

В Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восход" сбит вражеский БпЛА.

Держим строй!
– отметили в ведомстве.


В Днепропетровской области сбили беспилотник врага / фото Воздушное командование "Восток"

Какие потери понесли россияне в Украине

  • личного состава – 54 650 (+170) оккупантов;
  • танков – 2 212 (+2) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,
  • РСЗО – 312 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 168 (+0) единиц,
  • самолетов – 251 (+0) единица,
  • вертолетов – 217 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,
  • крылатые ракеты – 238 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3) единица,
  • специальная техника / special equipment – 125 (+3) единиц.

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