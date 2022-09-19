Это произошло около 14 часов дня 19 сентября. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".
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Украинские военные уничтожили беспилотник россии
В Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восход" сбит вражеский БпЛА.
Держим строй!
– отметили в ведомстве.
В Днепропетровской области сбили беспилотник врага / фото Воздушное командование "Восток"
Какие потери понесли россияне в Украине
- личного состава – 54 650 (+170) оккупантов;
- танков – 2 212 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,
- артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,
- РСЗО – 312 (+0) единиц,
- средства ПВО – 168 (+0) единиц,
- самолетов – 251 (+0) единица,
- вертолетов – 217 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 238 (+0) единиц,
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3) единица,
- специальная техника / special equipment – 125 (+3) единиц.
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