Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 19 сентября. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 170 захватчиков.

Вниманию ВСУ разрушили попытки врага отремонтировать Антоновский мост, уничтожили баржу и два БпЛА

Какие потери россиян в технике

танков – 2 212 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,

крылатые ракеты – 238 (+0) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3) единица,

специальная техника / special equipment – 125 (+3) единиц.

Потери врага на 19 сентября / фото Генштаб ВСУ

Какие потери оккупанты понесут в Украине: последние новости

Накануне 18 сентября ВСУ попали в Херсон по базе и казармам оккупантов. Очевидцы сообщают, что удар был очень точным.

Также украинским защитникам удалось уничтожить склады врага и ПВО. Наши военные успешно отразили атаки противника в районах нескольких населенных пунктов.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить пункт управления, понтонную переправу и кучу российской техники.

Просмотреть – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 19 сентября: смотрите видео