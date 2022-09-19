Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 19 вересня. За минулу добу наші військові ліквідували ще 170 загарбників.

До уваги ЗСУ зруйнували спроби ворога зремонтувати Антонівський міст, знищили баржу та два БпЛА

Які втрати росіян у техніці

танків – 2 212 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,

артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,

РСЗВ – 312 (+0) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 251 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 238 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 581 (+3) одиниця,

спеціальна техніка / special equipment – 125 (+3) одиниць.



Втрати ворога станом на 19 вересня / фото Генштаб ЗСУ

Яких втрат окупанти зазнають в Україні: останні новини

Напередодні 18 вересня ЗСУ поцілили в Херсоні по базі та казармах окупантів. Очевидці повідомляють, що удар був дуже точним.

Також українським захисникам вдалося знищити склади ворога та ППО. Наші військові успішно відбили атаки противника в районах кількох населених пунктів.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити пункт управління, понтонну переправу та купу російської техніки.

Варто переглянути – Оперативна інформація від Генштабу станом на 19 вересня: дивіться відео