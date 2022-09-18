Про це 18 вересня розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Очевидці повідомляють, що удар був дуже точним.

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"Орки вже понесли по пабліках, що для паніки місця немає, всі ракети збили, але це брехня – очевидці повідомляють про ювелірні влучання, стовп диму, пожежу і жахливий сморід. Мінус база, мінус орки", – розповів Хлань.

Проблеми з логістикою

Росіяни мають проблеми з логістикою на окупованій Херсонщині. Вороги постійно намагаються відновлювати переправи, які руйнують ЗСУ. За словами Хланя, кілька таких об'єктів ліквідували поблизу Нової Каховки. Він зазначив, що росіяни застосовують баржі, щоб перевозити зброю та військову техніку з лівого берега Дніпра на правий.

"Окупанти постійно вперто продовжують перекидати зброю та особовий склад. Вчора була знищена одна з таких барж. На ній були й техніка, й росіяни – всі пішли на дно", – розповів Хлань.

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