Наразі на Херсонщині триває повітряна тривога. Її оголосили близько 14:30.
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У Херсоні лунають вибухи
Майже одночасно з повітряною тривогою в Херсоні почали лунати вибухи.
Повідомляють про удар по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Херсоні,
– зазначив український активіст Сергій Стерненко.
За словами місцевих жителів, у Херсоні працювала ППО. Російські окупанти намагалися щось збити.
Однак особливого успіху вони не мали, тож в центрі міста трапився "приліт".
У Херсоні чують вибухи: відео
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