Наразі на Херсонщині триває повітряна тривога. Її оголосили близько 14:30.

До теми Тіла окупантів звозили "Уралами", – ГУР про "бавовну" на окупованих територіях

У Херсоні лунають вибухи

Майже одночасно з повітряною тривогою в Херсоні почали лунати вибухи.

Повідомляють про удар по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Херсоні,

– зазначив український активіст Сергій Стерненко.

За словами місцевих жителів, у Херсоні працювала ППО. Російські окупанти намагалися щось збити.

Однак особливого успіху вони не мали, тож в центрі міста трапився "приліт".

У Херсоні чують вибухи: відео

Буде цікаво – у Херсоні після вибухів горіла будівля з колаборантами: дивіться відео