В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що наразі корабельне угруповання ворожого флоту налічує 13 одиниць кораблів. Вони продовжують маневрувати вздовж кримського узбережжя.

Окупанти тримають напоготові 3 надводних та 1 підводний ракетоносії, на бортах яких є 28 крилатих "Калібрів". Тому загроза ворожих обстрілів також залишається актуальною.

Зауважте Може бути страшніше за Бучу: під Ізюмом знайшли масове поховання часів окупації на сотні могил

Окупанти готують диверсії, щоб дискредитувати ЗСУ

В ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти страждають від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення. Тому вони застосовують тактику морально-психологічного тиску на мирних українців та б'ють по критичній інфраструктурі.

Ці ризики варто усвідомлювати та бути до них готовими морально і матеріально – елементарні запаси, резервні джерела,

– наголосили захисники.

В ОК "Південь" порадили жителям тимчасово окупованих територій утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня. Це необхідно для того, щоб не допустити здійснення окупантами воєнних злочинів "під чужим прапором".

"Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій", – зазначили захисники.

Тому військові закликали мирних жителів:

не дозволяти ворожим силам вводити себе в оману і занурювати в паніку,

бути пильними та свідомими,

дотримуватися заходів безпеки,

довіряти силам оборони,

пам'ятати правило двох стін,

не поширювати інформацію про дії, переміщення і розташування підрозділів ЗСУ, щоб не допомагати ворогу.

Важливо! На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, кількість диверсій у росії незабаром стрімко зросте. Адже там поступово збільшуються протестні настрої.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Варто подивитися – Мусієнко розповів про контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині: відео