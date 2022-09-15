Ворог атакував область під час всеукраїнської повітряної тривоги. Відомо про влучання в інфраструктурні об'єкти.

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На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об'єкти. Одну ракету збито ППО. Прошу не ігнорувати сирени,

– наголосив голова ОВА Андрій Райкович.

Під час тривоги обстріляли й Кривий Ріг

Під час повітряної тривоги вибухи чули й мешканці Кривого Рогу. З'ясувалося, що росіяни вже другий день поспіль атакували місто. Ворожі ракети знову влучили біля дамби. Мер міста Олександр Вілкул повідомив про 2 "прильоти" біля гідротехнічних споруд.

За кілька годин до того загарбники влучили своїми ракетами по підприємству. Відомо про серйозні руйнування.

На удари по Кривому Розі 14 вересня відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що росіяни намагалися затопити місто. За це на них чекає відплата.

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У Кіровоградській області скоротили сигнал повітряної тривоги

З 12 вересня влада Кіровоградської області внесла зміни в інформування населення про повітряну тривогу. Зокрема, тривалість сирен, які оповіщають про небезпеку, скоротили до 5 хвилин, а про відбій – до 1 хвилини.

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