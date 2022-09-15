Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що фактично, навіть якщо путін почне називати речі своїми іменами і визнає війну війною, це нічого не змінить.

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Чому це нічого не змінить – рішення приймає влада України. Станом на зараз наша влада чітко артикулює те, що ми не будемо виходити за кордони України та вестимемо війну виключно на своїй території,

– пояснює оглядач.

За його словами, це дуже демократичне та толерантне ставлення саме до недоторканості кордонів сусідніх держав.

"Навряд, ця позиція зміниться найближчим часом, бо приймати рішення щодо завдання ударів по території росії – це досить важливо сьогодні, яке потрібно узгоджувати із нашими міжнародними партнерами", – каже Коваленко.

Але ми бачимо, що росія досить масштабно використовує елементи терору проти цивільних. Вони починають бити саме по критичній інфраструктурі, руйнує наші міста.

"Тому у нас повне моральне та юридичне право на те, аби працювати на випередження та завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території росії", – резюмує Олександр Коваленко.

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Цинічна чергова атака росіян на Кривий Ріг

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі нашої держави. 14 вересня ворог влучив у Карачунівську дамбу, що спричинило підтоплення понад 100 будинків і ділянок.

Як зазначив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, упродовж ночі ліквідовували величезну аварію на дамбі. В ОК "Південь" зауважили, що по Криворіжжю ворог випустив 7 крилатих ракет. Якщо деталізувати, то мовиться про аеробалістичні снаряди типу "Кинджал" та "Іскандер".

В Американському інституті вивчення війни припускають, що російські військові завдали ракетного удару по дамбі для того, щоб завадити проведенню операцій ЗСУ на річці Інгулець.