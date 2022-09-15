Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что фактически даже если путин начнет называть вещи своими именами и признает войну войной, это ничего не изменит.

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Почему это ничего не изменит – решение принимают власти Украины. На сегодняшний день наша власть четко артикулирует то, что мы не будем выходить за границы Украины и будем вести войну исключительно на своей территории.

– объясняет обозреватель.

По его словам, это очень демократическое и толерантное отношение к неприкосновенности границ соседних государств.

"Вряд ли, эта позиция изменится в ближайшее время, потому что принимать решение о нанесении ударов по территории россии – это достаточно важно сегодня, это нужно согласовывать с нашими международными партнерами", – говорит Коваленко.

Но мы видим, что россия достаточно масштабно использует элементы террора против гражданских. Они начинают бить именно по критической инфраструктуре, разрушающей наши города.

"Поэтому у нас полное моральное и юридическое право на то, чтобы работать на опережение и наносить удары по военной инфраструктуре на территории россии", – резюмирует Александр Коваленко.

Детальнее о том, будет ли Украина атаковать россию на ее территории: смотрите видео

Циничная очередная атака россиян на Кривой Рог

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре нашего государства. 14 сентября враг попал в Карачуновскую дамбу, что повлекло за собой подтопление более 100 домов и участков.

Как отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в течение ночи ликвидировали огромную аварию на дамбе. В ОК "Юг" заметили, что по Криворожью враг выпустил 7 крылатых ракет. Если детализировать, то речь идет об аэробалистических снарядах типа "Кинжал" и "Искандер".

В Американском институте изучения войны предполагают, что российские военные нанесли ракетный удар по дамбе для того, чтобы помешать проведению операций ВСУ на реке Ингулец.