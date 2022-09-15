Про "прильоти" повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. О 17:07 він написав, що росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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Зафіксовано 2 "прильоти"

Повідомляється, що зафіксовано два "прольоти" в районі гідротехнічних споруд. Вілкул закликав людей перебувати в укриттях та не поширювати у соцмережах фото та відео після обстрілу.

Зауважимо, що протягом 15 серпня повітряна тривога вже декілька разів лунала в різних регіонах України. Приблизно о 13:00 окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул інформував, що окупанти поцілили у підприємство. Вілкул повідомляв про серйозні руйнування на підприємстві.

Росія тероризує Криворіжжя

Російські військові вже другий поспіль день потужно обстрілюють Кривий Ріг. Масованого удару по Кривому Рогу війська агресора завдали 14 вересня, коли поцілили по дамбі Карачунівського водосховища.

Загарбники вдарили по Кривому Рогу відразу 7 ракета Х-22 з літаків стратегічної авіації. Через обстріл по дамбі стався значний виток води, внаслідок чого у річці Інгулець почав зростати рівень води. Станом на 15 вересня вода відходить завдяки оперативній роботі служб.

Через російський теракт у Кривому Розі оголосили про евакуацію мешканців понад 20 вулиць. Олександр Вілкул повідомив, що аварію на дамбі ліквідовували впродовж ночі. Для цього довелося підірвати дві дамби.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися затопити Кривий Ріг. Глава держави пообіцяв про відплату для окупантів.

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