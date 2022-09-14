На росіян чекає справедлива відповідь, – Зеленський

Глава держави наголосив, що росіяни намагалися затопити Кривий Ріг. Однак зламати українців їм не вдасться.

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Зеленський наголосив, що держава-терористка продовжує воювати проти цивільного населення.

Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так,

– запевнив президент.

Зауважимо, що Кривий Ріг – це рідне місто президента. Саме там він народився, закінчив університет та одружився.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу

Росіяни запустили по місту ракети під час всеукраїнської повітряної тривоги. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкук підтвердив атаку о 17:15, після того вибухи пролунали знову.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ворог запустив 8 ракет по гідротехнічних спорудах. Через це у кількох районах міста зникла вода. Люди у паніці кинулися в магазини, щоб запастися водою.

Водночас, за даними Дніпропетровської ОВА, влучать було 7. Росіяни випустили по Кривому Розі ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації. Смертоносні снаряди поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури.

Також відомо про різке збільшення рівня води у річці Інгулець.

На щастя, внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав.

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Влада контролює ситуацію

Ввечері Вілкул повідомив, що місцева влада контролює ситуацію у Кривому Розі. Крім того, служби вже почали відновлювати водопостачання.

Мер закликав містян не панікувати, невдовзі вода буде у всіх домівках.

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