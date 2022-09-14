Про це заявив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Він закликав криворіжців дотримуватись спокою.

Важливо Прилетіло 7 ракет: у Кривому Розі пошкодили гідротехнічні споруди та критичні об'єкти

Водопостачання у Кривому Розі відновлюють

Ці кон*ені т*арі завдали удару по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити,

– зазначив Вілкул.

За його словами, подача води на населення вже почалася. Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом.

"Більш детально писати не можу – читають орки", – додав очільник військової адміністрації.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Вдень по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу з інтервалом у кілька хвилин. О 17:05 Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Через кілька хвилин ЗМІ написали про нові удари. Через це у місті виникли проблеми з водою. Зокрема, вона зникла у Центрально-Міському та частині Саксаганського районів. У місцевих мешканців виникла паніка й вони почали масово купувати воду в магазинах.

Водночас рівень води у річці Інгулець різко піднявся.

За даними оперативного угруповання військ "Каховка", ворог запустив по Кривому Рогу 3 крилаті ракети Х-101. Ймовірно, їх випустили по західних околицях міста з Ту-95МС. Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про 8 ракетних ударів. Окупанти влучили у гідротехнічні споруди.

Політик наголосив, що росіяни намагалися створити надзвичайну ситуацію в Кривому Розі. Наразі служби ліквідовують наслідки атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

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