Україна помститься окупантам за удари, – Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак назвав такий вчинок ворога боягузливим. Росіяни не мають успіху на полі бою, то ж мстяться мирному населенню. Це єдина категорія українців, з якими загарбники можуть воювати.

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Кривий Ріг. Російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту, щоб помститися за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе, дрібното російська. Все буде Україна і Україна вміє давати здачі,

– наголосив політик.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу

Вдень по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу з інтервалом у кілька хвилин. О 17:05 мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Через кілька хвилин ЗМІ написали про нові удари. Через це у місті виникли проблеми з водою. Зокрема, вона зникла у Центрально-Міському та частині Саксаганського районів. У місцевих мешканців виникла паніка й вони почали масово купувати воду в магазинах.

Водночас рівень води у річці Інгулець різко піднявся.

За даними оперативного угруповання військ "Каховка", ворог запустив по Кривому Рогу 3 крилаті ракети Х-101. Ймовірно, їх випустили по західних околицях міста з Ту-95МС. Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про 8 ракетних ударів. Окупанти влучили у гідротехнічні споруди.

Політик наголосив, що росіяни намагалися створити надзвичайну ситуацію в Кривому Розі. Наразі служби ліквідовують наслідки атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

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