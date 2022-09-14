Украина отомстит оккупантам за удары, – Ермак

Глава ОП Андрей Ермак назвал такой поступок врага трусливым. Россияне не имеют успеха на поле боя, поэтому мстят мирному населению. Это единственная категория украинцев, с которыми захватчики могут воевать.

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Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу, чтобы отомстить за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет Украина, и Украина умеет давать сдачи,

– подчеркнул политик.

Что известно об обстреле Кривого Рога

Днем по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу с интервалом в несколько минут. В 17:05 мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Спустя несколько минут СМИ написали о новых ударах. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой. В частности она исчезла в Центрально-Городском и части Саксаганского районов. У местных жителей возникла паника, и они начали массово покупать воду в магазинах.

В то же время уровень воды в реке Ингулец резко поднялся.

По данным оперативной группировки войск "Каховка", враг запустил по Кривому Рогу 3 крылатые ракеты Х-101. Вероятно, их выпустили по западным окрестностям города с Ту-95МС. В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о 8 ракетных ударах. Оккупанты попали в гидротехнические сооружения.

Политик подчеркнул, что россияне пытались создать чрезвычайную ситуацию в Кривом Роге. В настоящее время службы ликвидируют последствия атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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