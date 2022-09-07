Таким чином у регіоні діятимуть нові правила сповіщення. Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

Зверніть увагу В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги: як їх розпізнати

Що зміниться у сигналі повітряної тривоги

За словами Кузьменка, в Олександрії сигнали про повітряну тривогу та відбій звучатимуть коротше з 12 вересня.

Згідно з новими правилами:

  • Про початок тривоги сирена сповіщатиме 5 хвилин;
  • Про відбій – 1 хвилину.

Міський голова зазначив, що алгоритм зміниться у всій Кіровоградській області.

Скільки разів в Україні лунали сирени у тривожний День Незалежності

На День Незалежності окупанти посилили ракетні обстріли України. Через це в різних областях чимало разів лунали сирени, які оголошували повітряну тривогу.

  • Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;
  • Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини
  • Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;
  • Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;
  • Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;
  • Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;
  • Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;
  • Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;
  • Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;
  • Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;
  • Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;
  • Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
  • Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;
  • Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;
  • Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;
  • Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
  • Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
  • Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
  • Івано-Франківська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
  • Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
  • Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;
  • Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.

Варто переглянути – Чи буде змінюватися сигнал повітряної тривоги: дивіться відео