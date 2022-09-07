Таким чином у регіоні діятимуть нові правила сповіщення. Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.
Зверніть увагу В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги: як їх розпізнати
Що зміниться у сигналі повітряної тривоги
За словами Кузьменка, в Олександрії сигнали про повітряну тривогу та відбій звучатимуть коротше з 12 вересня.
Згідно з новими правилами:
- Про початок тривоги сирена сповіщатиме 5 хвилин;
- Про відбій – 1 хвилину.
Міський голова зазначив, що алгоритм зміниться у всій Кіровоградській області.
Скільки разів в Україні лунали сирени у тривожний День Незалежності
На День Незалежності окупанти посилили ракетні обстріли України. Через це в різних областях чимало разів лунали сирени, які оголошували повітряну тривогу.
- Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;
- Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини
- Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;
- Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;
- Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;
- Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;
- Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;
- Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;
- Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;
- Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;
- Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;
- Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
- Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;
- Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;
- Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;
- Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
- Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
- Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
- Івано-Франківська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
- Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
- Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;
- Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.
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