Таким чином у регіоні діятимуть нові правила сповіщення. Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

Зверніть увагу В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги: як їх розпізнати

Що зміниться у сигналі повітряної тривоги

За словами Кузьменка, в Олександрії сигнали про повітряну тривогу та відбій звучатимуть коротше з 12 вересня.

Згідно з новими правилами:

Про початок тривоги сирена сповіщатиме 5 хвилин;

Про відбій – 1 хвилину.

Міський голова зазначив, що алгоритм зміниться у всій Кіровоградській області.

Скільки разів в Україні лунали сирени у тривожний День Незалежності

На День Незалежності окупанти посилили ракетні обстріли України. Через це в різних областях чимало разів лунали сирени, які оголошували повітряну тривогу.

Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;

– 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина; Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;

– 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ; Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини; Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини; Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;

– 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин; Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;

– 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини; Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;

– 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ; Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин; Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;

– 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини; Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;

– 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ; Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;

– 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина; Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;

– 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин; Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини; Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини; Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина; Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини; Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини; Івано-Франківська област ь – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;

ь – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини; Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини; Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин; Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.

Варто переглянути – Чи буде змінюватися сигнал повітряної тривоги: дивіться відео