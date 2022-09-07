Таким образом, в регионе будут действовать новые правила оповещения. Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.
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Что изменится в сигнале воздушной тревоги
По словам Кузьменко, в Александрии сигналы о воздушной тревоге и отбое будут звучать короче с 12 сентября.
Согласно новым правилам:
- О начале тревоги сирена будет сообщать 5 минут;
- Об отбое – 1 минуту.
Городской голова отметил, что алгоритм изменится по всей Кировоградской области.
Сколько раз в Украине звучали сирены в тревожный День Независимости
В День Независимости оккупанты усилили ракетные обстрелы Украины. Поэтому в разных областях немало раз звучали сирены, объявлявшие воздушную тревогу.
- Киев – 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута;
- Киевская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты
- Черниговская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
- Сумская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты;
- Житомирская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
- Черкасская область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут;
- Кировоградская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, кратчайший – 20 минут;
- Одесская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты;
- Николаевская область – 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут;
- Херсонская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут;
- Запорожская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты;
- Донецкая область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут;
- Днепропетровская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута;
- Полтавская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут;
- Харьковская область – 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут;
- Винницкая область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты;
- Хмельницкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, кратчайший – 24 минуты;
- Ровенская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, кратчайший – 21 минута;
- Волынская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут;
- Тернопольская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты;
- Львовская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты;
- Ивано-Франковская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты;
- Черновицкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты;
- Закарпатская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут;
- Луганская область – сигналов тревоги не было, непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля.
Просмотр – Будет ли изменяться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео