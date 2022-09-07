Таким образом, в регионе будут действовать новые правила оповещения. Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.

Обратите внимание В Украине вводят новые сигналы воздушной тревоги: как их распознать

Что изменится в сигнале воздушной тревоги

По словам Кузьменко, в Александрии сигналы о воздушной тревоге и отбое будут звучать короче с 12 сентября.

Согласно новым правилам:

О начале тревоги сирена будет сообщать 5 минут;

Об отбое – 1 минуту.

Городской голова отметил, что алгоритм изменится по всей Кировоградской области.

Сколько раз в Украине звучали сирены в тревожный День Независимости

В День Независимости оккупанты усилили ракетные обстрелы Украины. Поэтому в разных областях немало раз звучали сирены, объявлявшие воздушную тревогу.

Киев – 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута;

– 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута; Киевская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты Черниговская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;

– 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты; Сумская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты; Житомирская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты; Черкасская область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут;

– 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут; Кировоградская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, кратчайший – 20 минут;

– 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, кратчайший – 20 минут; Одесская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты;

– 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты; Николаевская область – 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут;

– 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут; Херсонская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут; Запорожская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты;

– 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты; Донецкая область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут;

– 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут; Днепропетровская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута;

– 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута; Полтавская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут;

– 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут; Харьковская область – 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут;

– 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут; Винницкая область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты; Хмельницкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, кратчайший – 24 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, кратчайший – 24 минуты; Ровенская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, кратчайший – 21 минута;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, кратчайший – 21 минута; Волынская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут; Тернопольская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты; Львовская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты; Ивано-Франковская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты; Черновицкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты; Закарпатская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут; Луганская область – сигналов тревоги не было, непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля.

Просмотр – Будет ли изменяться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео