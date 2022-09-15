Безумовно, ми воюємо винятково на території України, тож усі втрати росіян будуть саме тут. Однак, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, кількість диверсій у росії незабаром стрімко зростатиме. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Росіяни, приготуватися!

Подоляк наголосив, що українські військові знищать усю російську складську інфраструктуру на нашій території, включно з Кримом. "Ми вже навіть не обговорюємо, чи будемо завдавати ударів по Криму – звісно будемо, це обов'язково. Щоб виграти війну ми маємо зачистити скрізь росіян", – сказав він.

Що ж до держави-агресорки, її громадянам варто підготуватися до сюрпризів. Ба більше, їхня кількість лише зростатиме.

Я вважаю, що поступово кількість диверсійних дій, які будуть знищувати певні споруди в росії, буде суттєво наростати. Тобто їх буде набагато більше і це буде буквально вже,

– переконаний радник ОП.

Він додає, що сенсу чекати – немає. "Усі ці протестні настрої, які поступово збільшуються, тому що в росії люди розуміють, що немає ніякої силової вертикалі й сильної держави. Тобто путін це все пропагандистське, а насправді він нічого не контролює", – вважає Подоляк.

Відтак, запевняє радник, певні люди почнуть агресивніше проявляти своє ставлення до російської політичної еліти, саме через знищення таких об'єктів. "Я думаю вони дійсно будуть знищуватися", – сказав він.

Як зауважив радник голови ОП, у росії, яка створювала про себе міф, як про країну-монстра, має бути інша дефініція. Така, яка повністю відповідає сучасним реаліям.

Росія – це країна-імпотент. У всіх сенсах цього слова, зокрема й у військовому,

– резюмував Подоляк.

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