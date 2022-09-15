Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу. За його словами, завдяки екстреним діям працівників ДСНС на ранок вдалося дещо знизити рівень води в Інгульці.

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Які наслідки удару по дамбі для Кривого Рогу

Кореспондент розповів, що станом на ранок на вулицях, які розташовані на берегах річки Інгулець, рівень води піднявся приблизно на метр, а десь навіть на 2 метри й трохи більше. Мовиться про Центрально-Міський та Інгулецький райони.

Задля того, щоб зменшити рівень води, яка раптово піднялася, та усунути ризики підтоплення приватних домоволодінь, які розташовані на цих вулицях, уночі фахівці ДСНС здійснили 2 керованих вибухи,

– зазначив він.

Кореспондент заявив, що всю ніч на місці події, крім фахівців ДСНС, працювали також комунальні та аварійні служби. Завдяки екстреним діям працівників ДСНС на ранок вдалося знизити рівень води, що піднялася, щонайменше на 13 сантиметрів. Він продовжує поступово спадати.

Наразі також продовжується тимчасова евакуація мешканців вулиць, які безпосередньо розташовані поблизу річки Інгулець, де піднявся рівень води, зокрема, Центрально-Міський та Інгулецький райони.

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Чи вплине це на водопостачання Кривого Рогу

Кореспондент зауважив, що в самому Кривому Розі зараз мешкає близько 700 тисяч людей, з урахуванням вимушених переселенців.

Карачунівське водосховище не є єдиним джерелом постачання питної води. Є ще джерело постачання питної води з Каховського водосховища,

– сказав він.

За його словами, після удару по дамбі в деяких районах Кривого Рогу були перебої з водопостачанням. Наразі завдяки екстреному втручанню аварійних служб "Кривбасводоканалу" та міської влади, водопостачання практично в усіх районах міста відновили, за винятком двох житлових масивів, які розташовані на південному-заході Кривого Рогу. Це так зване Військове містечко-33, а також район МОДРу.

Кореспондент додав, що після обстрілу росіян "Кривбасводоканал" відправляв туди цистерни з водою, щоб люди мали змогу поповнити свої запаси.

Чи перешкодить це контрнаступу ЗСУ

Кореспондент також прокоментував заяви російських пропагандистів про те, що цей удар по дамбі дозволить змити українські переправи, підняти там рівень води й зупинити контрнаступ ЗСУ.

Я думаю, що це чергові російські фантазії. Оскільки річка Інгулець навіть у своєму найширшому місце, не є такою вже й широкою,

– наголосив він

Кореспондент додав, що в Кривому Розі навіть у тих місцях, де ця річка повноводна й широка, її ширина не перевищує 10 метрів.

До речі! Російські військові завдали ракетного удару по дамбі на Криворіжжі. Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що окупанти зробили це для того, щоб завадити проведенню операцій ЗСУ на річці Інгулець.

Ракетний удар по дамбі в Кривому Розі: що відомо

14 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Через це у місті виникли проблеми з водою.

Росія вдарила по місту 7 ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Окупанти поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, зокрема, по дамбі.

Для ракетного удару по Кривому Рогу ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер". Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

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