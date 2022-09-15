Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. По его словам, благодаря экстренным действиям работников ГСЧС на утро удалось несколько снизить уровень воды в Ингульце.
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Каковы последствия удара по дамбе для Кривого Рога
Корреспондент рассказал, что к утру на улицах, расположенных на берегах реки Ингулец, уровень воды поднялся примерно на метр, а где-то даже на 2 метра и чуть больше. Речь идет о Центрально-Городском и Ингулецком районах.
Для того чтобы уменьшить внезапно поднявшуюся уровень воды и устранить риски подтопления частных домовладений, расположенных на этих улицах, ночью специалисты ГСЧС осуществили 2 управляемых взрыва,
– отметил он.
Корреспондент заявил, что всю ночь на месте происшествия кроме специалистов ГСЧС работали также коммунальные и аварийные службы. Благодаря экстренным действиям работников ГСЧС на утро удалось снизить уровень поднявшейся воды по меньшей мере на 13 сантиметров. Он продолжает постепенно спадать.
В настоящее время продолжается временная эвакуация жителей улиц, которые непосредственно расположены вблизи реки Ингулец, где поднялся уровень воды, в частности, Центрально-Городской и Ингулецкий районы.
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Повлияет ли это на водоснабжение Кривого Рога
Корреспондент отметил, что в самом Кривом Роге сейчас проживает около 700 тысяч человек, с учетом вынужденных переселенцев.
Карачуновское водохранилище не является единственным источником снабжения питьевой водой. Есть еще источник поставки питьевой воды из Каховского водохранилища,
– сказал он.
По его словам, после удара по плотине в некоторых районах Кривого Рога были перебои с водоснабжением. В настоящее время благодаря экстренному вмешательству аварийных служб "Кривбассводоканала" и городских властей, водоснабжение практически во всех районах города возобновили, за исключением двух жилых массивов, расположенных на юго-западе Кривого Рога. Это так называемый Военный городок-33, а также район МОДР.
Корреспондент добавил, что после обстрела россиян "Кривбассводоканал" отправлял туда цистерны с водой, чтобы люди имели возможность пополнить свои запасы.
Помешает ли это контрнаступлению ВСУ
Корреспондент также прокомментировал заявления российских пропагандистов о том, что этот удар по дамбе позволит смыть украинские переправы, поднять уровень воды и остановить контрнаступление ВСУ.
Я думаю, что это очередные русские фантазии. Поскольку река Ингулец даже в своем самом широком месте, не так уж широка,
– подчеркнул он
Корреспондент добавил, что в Кривом Роге даже в тех местах, где эта река полноводная и широкая, ее ширина не превышает 10 метров.
Ракетный удар по дамбе в Кривом Роге: что известно
- 14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой.
- Россия ударила по городу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. оккупанты попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры, в частности, по дамбе.
- Для ракетного удара по Кривому Рогу враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки.
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