Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. По его словам, благодаря экстренным действиям работников ГСЧС на утро удалось несколько снизить уровень воды в Ингульце.

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Каковы последствия удара по дамбе для Кривого Рога

Корреспондент рассказал, что к утру на улицах, расположенных на берегах реки Ингулец, уровень воды поднялся примерно на метр, а где-то даже на 2 метра и чуть больше. Речь идет о Центрально-Городском и Ингулецком районах.

Для того чтобы уменьшить внезапно поднявшуюся уровень воды и устранить риски подтопления частных домовладений, расположенных на этих улицах, ночью специалисты ГСЧС осуществили 2 управляемых взрыва,

– отметил он.

Корреспондент заявил, что всю ночь на месте происшествия кроме специалистов ГСЧС работали также коммунальные и аварийные службы. Благодаря экстренным действиям работников ГСЧС на утро удалось снизить уровень поднявшейся воды по меньшей мере на 13 сантиметров. Он продолжает постепенно спадать.

В настоящее время продолжается временная эвакуация жителей улиц, которые непосредственно расположены вблизи реки Ингулец, где поднялся уровень воды, в частности, Центрально-Городской и Ингулецкий районы.

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Повлияет ли это на водоснабжение Кривого Рога

Корреспондент отметил, что в самом Кривом Роге сейчас проживает около 700 тысяч человек, с учетом вынужденных переселенцев.

Карачуновское водохранилище не является единственным источником снабжения питьевой водой. Есть еще источник поставки питьевой воды из Каховского водохранилища,

– сказал он.

По его словам, после удара по плотине в некоторых районах Кривого Рога были перебои с водоснабжением. В настоящее время благодаря экстренному вмешательству аварийных служб "Кривбассводоканала" и городских властей, водоснабжение практически во всех районах города возобновили, за исключением двух жилых массивов, расположенных на юго-западе Кривого Рога. Это так называемый Военный городок-33, а также район МОДР.

Корреспондент добавил, что после обстрела россиян "Кривбассводоканал" отправлял туда цистерны с водой, чтобы люди имели возможность пополнить свои запасы.

Помешает ли это контрнаступлению ВСУ

Корреспондент также прокомментировал заявления российских пропагандистов о том, что этот удар по дамбе позволит смыть украинские переправы, поднять уровень воды и остановить контрнаступление ВСУ.

Я думаю, что это очередные русские фантазии. Поскольку река Ингулец даже в своем самом широком месте, не так уж широка,

– подчеркнул он

Корреспондент добавил, что в Кривом Роге даже в тех местах, где эта река полноводная и широкая, ее ширина не превышает 10 метров.

Кстати​! Российские военные нанесли ракетный удар по дамбе на Криворожье. Аналитики из Института по изучению войны считают, что оккупанты сделали это для того, чтобы помешать проведению операций ВСУ на реке Ингулец.

Ракетный удар по дамбе в Кривом Роге: что известно

14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой.

Россия ударила по городу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. оккупанты попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры, в частности, по дамбе.

Для ракетного удара по Кривому Рогу враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки.

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