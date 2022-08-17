Відповідну інформацію в ніч проти 17 серпня повідомили в американському Інституті вивчення війни. Там також пригадали, що українська влада не взяла на себе відповідальність за вибухи в Криму.

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В ISW прокоментували вибухи в Криму

Український удар по матеріально-технічних об'єктах у Криму, який є суверенною територією України, не порушить зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання Україною зброї, що постачається із Заходу, або заявлену політику США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над cвоєю територією, включаючи захоплену росією в 2014 році,

– повідомили в ISW.

Там також додали, що атака на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом річки Дніпро.

Проте в американському Інституті вивчення війни зазначили, що українська влада не взяла на себе відповідальність за вибухи в тимчасово окупованому Криму. Натомість пригадали:

"немає жодних ознак того, що українські сили використовували зброю, надану США, під час останніх ударів по Криму;

малоймовірно, що вони її використовували, бо це далеко за межами радіуса дії систем, наданих Штатами".

Видання The New York Times повідомило, що анонімний високопоставлений український чиновник приписав вибухи в Джанкойському районі "елітному українському військовому підрозділу, який діяв у тилу ворога", проте публічно жоден український чиновник не виступив із заявою про відповідальність.

мінооборони росії назвало вибухи "результатом диверсії".

Основне про вибухи в Криму

16 серпня у Криму лунали вибухи. Зокрема, вранці серія "бавовни" була на складах боєприпасів та трансформаторній підстанції біля Джанкоя.

За даними Андрія Цаплієнка, ворог там втратив самохідні артилерійські установки, реактивну систему залпового вогню "Град". Також в районі залізничної станції "Азовська" розвантажували 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Півонія", 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град".

Згодом вибухи пролунали біля Сімферополя. Там вибухав склад у селі Гвардійське Сімферопольського району. Відомо, що відпрацював безпілотник малого розміру.

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