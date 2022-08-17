Так, 16 серпня вже сміливо можна назвати днем "бавовни" у Криму. Вибухи лунали в селищі Азовське та в самому Джанкої. Крім того, зайнявся військовий аеродром у селищі Гвардійське, де могли бути 24 літаки ворога. Українці з цієї нагоди тішились та створювали меми. Далі 24 канал зібрав найяскравіші з них.

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Мамулечка, тепер уже і Джанкой

Росіяни в паніці. На Кримському мосту вдень були величезні затори, адже громадяни держави-агресорки – навтьоки. Бояться, що знову хтось невдало "підкурить" біля складу, чи вкотре розцвіте "бавовна".

До речі, у мережі навіть припустили, яку назву мали сигарети, що спричинили таке "лихо" для окупантів.



Ймовірна марка сигарет, які курили біля баз окупантів



Знайшли, хто курив біля складів



Випадки, коли куріння корисне



Куріння вбиває лиш склади / Фото Олександра Грехова



росіяни тікають з Криму / Фото із соцмереж



Для росіян пропонують об'їзд заторів

До речі, інших варіантів вибухів на півострові, крім "бавовни та сигарет", окупанти не розглядають.путін же раніше запевнив, мовляв, Крим – "захищений найкращою у світі ППО, яка клацає як горішки всі ці ракети". Так, ракети "клацає", недопалки – не потягне.



Пояснення окупантів / Фото Тетяни Власової

З днем "бавовни", Крим

Відреагували на вибухи в Офісі Президента. Михайло Подоляк пояснив, що так виглядає "демілітаризація" складів окупантів, а Олексій Арестович показав фото з місця подій.



Ранок в Джанкої / Фото з фейсбуку Олексія Арестовича

Тим часом вітання від українців ширяться мережею. Хтось навіть збирає валізку, аби під час літньої відпустки ще заскочити до нашого Криму.

До речі По Кримському мосту і палацу путіна: куди та чому ЗСУ зможуть бити з HIMARS



Вітання від українців



Плани на відпустку тепер кримські

Обрали трек дня: відео



На базах цвістиме "бавовна"

аксьонов теж прокоментував вибухи в Криму:

Хто наступний

Після Новофедорівки 9 серпня та Джанкоя 16-го українці затамували подих. Обдумують місця нової "бавовни", хоча очевидно, що одне з місць вже зачекалось.

Щоправда, окупанти перестраховуються – на ніч 17 серпня вони закрили Кримський міст. Ймовірно, у місцях поруч можуть заборонити продаж сигарет.



Де розцвіте "бавовна" / Фото Діми Коваленко



Про цей варіант теж забувати не слід

Дивіться більше – яку техніку ворога "мінуснули" під час вибухів у Криму: відео