Так, 16 августа уже смело можно назвать днем "хлопка" в Крыму. Взрывы раздавались в поселке Азовское и в самом Джанкое. Кроме того, занялся военный аэродром в поселке Гвардейское, где могли находиться 24 самолета врага. Украинцы по этому поводу радовались и создавали мемы. Далее 24 канал собрал самые яркие из них.

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Мамулечка, теперь уже и Джанкой

Россияне в панике. На Крымском мосту днем были огромные пробки, ведь граждане государства-агрессорки – наутек. Боятся, что снова кто-то неудачно "подкурит" возле склада, или еще раз расцветет "хлопок".

Кстати, в сети даже предположили, какое название имели сигареты, вызвавшие такую "беду" для оккупантов.



Вероятная марка курящих сигареты у баз оккупантов



Нашли, кто курил у складов



Случаи, когда курение полезно



Курение убивает только склады / Фото Александра Грехова



россияне бегут из Крыма / Фото из соцсетей



Для россиян предлагают объезд пробок

Кстати, других вариантов взрывов на полуострове, кроме "хлопка и сигарет", оккупанты не рассматривают. Путин же ранее заверил, мол, Крым – "защищен лучшей в мире ПВО, щелкающей как орешки все эти ракеты". Да, ракеты "щелкает", окурки – не потянет.



Объяснение оккупантов / Фото Татьяны Власовой

С днем "хлопка", Крым

Отреагировали на взрывы в Офисе Президента. Михаил Подоляк объяснил, что так выглядит "демилитаризация" складов оккупантов, а Алексей Арестович показал фото с места событий.



Утро в Джанкое / Фото из фейсбука Алексея Арестовича

Между тем поздравления от украинцев ходят по сети. Кто-то даже собирает чемодан, чтобы во время летнего отпуска еще заскочить в наш Крым.

Кстати По Крымскому мосту и дворцу путина: куда и почему ВСУ смогут бить с HIMARS



Поздравления от украинцев



Планы на отпуск теперь крымские

Выбрали трек дня: видео



На базах будет цвести "хлопок"

Аксенов тоже прокомментировал взрывы в Крыму:

Кто следующий

После Новофедоровки 9 августа и Джанкоя 16-го украинцы затаили дыхание. Обдумывают места нового "хлопка", хотя очевидно, что одно из мест уже заждалось.

Правда, оккупанты перестраховываются – на ночь 17 августа они закрыли Крымский мост. Вероятно, в местах рядом могут запретить продажу сигарет.



Где расцветет "хлопок" / Фото Димы Коваленко



Об этом варианте тоже забывать не следует

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