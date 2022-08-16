Так, машини не зможуть проїхати по мосту до 06:00. Людям нічого не пояснюють. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці. Перед цим у Криму, на складах окупантів, лунали вибухи.

Зауважте росіяни вже готові до знищення керченського мосту: військовий експерт назвав зручний момент

Лякають "ударами ЗСУ", а самі тікають

Росіяни запустили чутки, мовляв, "Україна може обстрілювати". Розказують, нібито буде працювати ППО, тож міст закривають, аби "убезпечити людей від уламків".

Насправді ж марінеткова "влада" збираються разом із родинами та майном втекти. Закривши міст, вони хочуть таємно покинути Крим.