Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив про ймовірні втрати росіян через "бавовну" в Криму. За його словами, російські пропагандисти повідомляли про нову пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське.

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Які літаки втратила росія

За даними Грозєва, на цьому аеродромі ворога було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Він входив до складу військово-морського флоту росії.

Над військовою авіабазою стояли клуби чорного диму. Це повідомляли місцеві жителі, як і про самі вибухи.

Пропагандисти казали, що окупанти перевіряють версію про те, що буцімто атакували аеродром малим безпілотником. Розбили склад боєприпасів.

Вибухи в Криму

У Джанкої, що в окупованому Криму, 16 серпня пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів. Спочатку повідомляли про те, що горить електростанція в населеному пункті Майське, що розташоване біля Азовського. Але незабаром стало відомо, що це таки вибухи й детонація.

Внаслідок вибухів біля Джанкоя, що у тимчасово окупованому Криму, була пошкоджена залізнична інфраструктура. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що це може пришвидшити деокупацію півострова.

А очевидці змогли зафіксувати на відео момент потужного вибуху поблизу Джанкоя. Його масштаб був таким, що явно не мав нічого спільного з пожежею на підстанції.

Що означають вибухи під Джанкоєм: дивіться відео