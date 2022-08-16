Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил о потерях россиян из-за "хлопка" в Крыму. По его словам, российские пропагандисты сообщали о новом пожаре на военном аэродроме поселка Гвардейское.

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Какие самолеты потеряла россия

По данным Грозева, на этом аэродроме врага было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ. Он входил в состав военно-морского флота россии.

Над военной авиабазой стояли клубы черного дыма. Об этом сообщали местные жители, как и о самих взрывах.

Пропагандисты говорили, что оккупанты проверяют версию о том, что якобы атаковали аэродром малым беспилотником. Разбили склад боеприпасов.

Взрывы в Крыму

В Джанкое в оккупированном Крыму 16 августа прозвучала серия взрывов. Вскоре стало известно о детонации боеприпасов. Сначала сообщалось о том, что горит электростанция в населенном пункте Майское, расположенном возле Азовского. Но вскоре стало известно, что это взрывы и детонация.

В результате взрывов возле Джанкоя во временно оккупированном Крыму была повреждена железнодорожная инфраструктура. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что это может ускорить деоккупацию полуострова.

А очевидцы смогли зафиксировать на видео момент мощного взрыва вблизи Джанкоя. Его масштаб был таким, что явно не имел ничего общего с пожаром на подстанции.

Что означают взрывы под Джанкоем: смотрите видео