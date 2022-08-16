Где именно расположен Джанкой и почему уничтожение боеприпасов там важно – читайте в материале 24 канала.

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Враг сам демилитаризируется

Сначала была информация о том, что горит электростанция в населенном пункте Майское, расположенном возле Азовского. Но вскоре стало известно, что это взрывы и детонация.

Населенные пункты расположены в более чем 200 километрах от линии фронта. А это значит, что ВСУ не могут быть причастны к самодемилитаризации врага.

оккупанты не могли скрыть факт детонации боеприпасов, потому что соответствующие видео стали распространяться по сети. Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в Азовском не просто детонируют боеприпасы. Взрывы раздаются на одной из воинских частей захватчиков. Он также отметил, что "хлопок" не утихает.

Оккупанты придумывают, что произошло две разные чрезвычайные ситуации. Пожар на подстанции – один из них, а детонация склада с боеприпасами – второй.

Поврежденная железная дорога

Из-за взрывов повреждения получила железная дорога, по которой оккупанты перекидывали технику. По словам ставленника кремля в оккупированном Крыму сергея аксенова, с материка остановилось движение поездов.

Он рассказал российским пропагандистам, что железная дорога получила повреждения в результате взрыва на складе боеприпасов.



Джанкой на карте / Фото карты гугл

Железная дорога в Джанкой имеет стратегическое значение для россии. Ею москва перебрасывала свою военную технику на Юг Украины, в частности в Запорожскую область.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

Этот "хлопок" в Крыму не первый. Еще 9 августа на авиабазе россиян возле Новофедоровки раздались взрывы. Там были расположены истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины. Они объяснили это нарушением пожарной безопасности.

В сети показывали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к взрывам во временно оккупированном Крыму.

Враг остался без техники из-за взрывов в Крыму: смотрите видео