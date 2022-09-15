Безусловно, мы воюем исключительно на территории Украины, так что все потери россиян будут именно здесь. Однако, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, количество диверсий в россии скоро будет стремительно расти. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

К теме Ракетный удар по дамбе в Кривом Роге: как это повлияет на водоснабжение и какая ситуация в городе

Россияне, подготовиться!

Подоляк подчеркнул, что украинские военные уничтожат всю российскую складскую инфраструктуру на нашей территории, включая Крым. "Мы уже даже не обсуждаем, будем ли наносить удары по Крыму – конечно будем, это обязательно. Чтобы выиграть войну мы должны зачистить везде россиян", – сказал он.

Что касается государства-агрессора, его гражданам следует подготовиться к сюрпризам. Более того, их количество будет только расти.

Я считаю, что постепенно количество диверсионных действий, которые будут уничтожать определенные постройки в россии, будет существенно нарастать. То есть их будет гораздо больше и это будет буквально уже,

– убежден советник ОП.

Он добавляет, что смысла ждать – нет. "Все эти протестные настроения, которые постепенно увеличиваются, потому что в россии люди понимают, что нет никакой силовой вертикали и сильного государства. То есть путин это все пропагандистское, а на самом деле он ничего не контролирует", – считает Подоляк.

Следовательно, уверяет советник, некоторые люди начнут более агрессивно проявлять свое отношение к российской политической элите, именно из-за уничтожения таких объектов. "Я думаю, они действительно будут уничтожаться", – сказал он.

Как отметил советник главы ОП, у россии, которая создавала о себе миф, как о стране-монстре, должна быть другая дефиниция. Такая, которая полностью отвечает современным реалиям.

россия – это страна-импотент. Во всех смыслах этого слова, в том числе и в военном,

– резюмировал Подоляк.

Обратите внимание – детали очередного удара по Кривому Рогу: смотрите видео