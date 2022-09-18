Росіяни на тимчасово окупованих територіях не можуть ніяк поділити сфери впливу. Тож не дивно, що між ними можуть виникати конфлікти. Як-от між вагнерівцями та кадирівцями напередодні у Херсоні, повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у спецслужбах.

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Вагнерівці здійняли бунт у Херсоні

За наявною в спецслужбах інформацією, у Херсоні ввечері 17 вересня відбулася не проста стрілянина. Як з'ясувалося, це була не чергова спроба кадирівців зняти кілька "переможних" відео у тікток.

Причиною став справжнісінький бунт, який влаштували вагнерівці-зеки. І, ясна річ, для придушення повстання використали кадирівців. Щоправда, впоратися з некерованими в'язнями їм не вдалося. Тож там розв'язався справжнісінький бій. Що стосується втрат, то наразі вони невідомі.

Як відреагували на стрілянину в ОП

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував вечірню стрілянину у центрі Херсона. За його словами, це – черговий прояв напруги, яка наразі зростає як між ПВК, так і ув'язненими, кадирівцями, військовими росії та фсб.

Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних Сил України,

– наголосив він.

Кадирівці заганяють окупантів на війну

Нагадаємо, що 1300 кадирівців перекинули на Херсонщину. Це зробили для того, щоб підсилити російське угрупування. Але брати участь у безпосередніх бойових діях вони не будуть. Принаймні у цьому переконані військові експерти.

Вони наголошують на тому, що кадирівці заганяють на фронт тих, хто не хоче воювати. Якщо ж окупанти відмовляються, то на них очікує вірна смерть. Не виключено, що вагнерівців-зеків вони теж намагалися відправити воювати, але ті висловили непокору.

В ОК "Південь" попереджають про провокації

Зауважимо, що раніше речниця ОК "Південь" теж прокоментувала вечірні обстріли у Херсоні. Наталія Гуменюк зауважила, що це могла бути чергова диверсія з боку росіян. І нею вороги могли спробувати дискредитувати нашу державу.

Вона зазначила, що раніше попереджала про можливі диверсії з 17 по 20 вересня. І їх російські загарбники чинитимуть для того, щоб завдати шкоди іміджу України. Зокрема, ворог намагатиметься впливати на місцеве населення, яке відірване від інформації.

Також Гуменюк назвала важливий момент, на який слід звертати увагу. За її словами, якщо на окупованих територіях щось відбувається і на місці відразу ж з'являються пропагандистські журналісти, то це означає, що все підготували заздалегідь.

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