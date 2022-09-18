Але найцинічнішим у цьому, зазначають у Генштабі, є залучення мирного населення. Ворог буквально змушує місцевих долучатися до побудови фортифікаційних споруд, щоб завадити ЗСУ продовжувати контрнаступ.

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Мешканцям погрожують вбивством

У відомстві підкреслюють, що російські військові продовжують протиправні дії на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, окупанти масово виселяють мешканців з осель у Приозерному та Трифонівці, що на Херсонщині.

Але максимальний цинізм ворог проявив у районі Чонгару. Там бійці "другої армії світу" погрожують мирному населенню вбивствами. А роблять вони це для того, щоб мешканці допомагали споруджувати фортифікаційні споруди.

Цікаво, що на Донеччині про оборону взагалі не думають. Натомість на Херсонщині до ворога, мабуть, надійшла інформація про шалені втрати під час контрнаступу на Харківщині.

У деяких бригадах уже нема 90% особового складу

У Генштабі також розповіли про втрати російських загарбників під час контрнаступу ЗСУ. У відомстві зауважили, що підрозділи 11 армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил росії скоротилися. Особового складу стало на 50%, а бойових машин – на 200 одиниць менше.

Ще цікавіша ситуація у 64 окремій мотострілецькій бригаді Східного військового округу. Там уже налічують 90% втрат серед особового складу. Зауважимо, що мовиться про загиблих, поранених, дезертирів і звільнених через відмову йти на війну. Через це командування ухвалило рішення техніку віддати підрозділам прикордонної служби фсб. А от на військову частину очікує розформування.

Оскільки ми пригадали про втрати серед росіян, то пробіжимося коротенько статистикою за минулу добу. У Генштабі ЗСУ зазначили, що наша авіація атакувала 13 районів скупчення живої сили, а також техніки ворога. Крім того, уражень зазнали 3 позиції ЗРК. А от нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити п'ять БпЛА, а також один гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Крім того, то ракетні війська й артилерія вдарили по понад 200 об'єктах ворога. Зокрема, 12 пунктах управління, артилерійських позиціях, а також районах скупчення самих бійців і техніки.

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