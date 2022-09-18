Український лідер, який прокоментував удари по Криму, дав велике інтерв'ю Reuters. Зокрема, у президента запитали, чи Україна в стані повернути тимчасово окупований півострів.
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Немає іншого шансу. Просто немає шансу. Немає виходу. Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим повертатимуть дипломатичним шляхом. І, безумовно, люди в Україні, більшість, підтримали дипломатичний шлях вирішення,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив: він не може наразі відповісти, яке коло людей обговорюватиме питання, й коли це буде.
Від яких країн Київ хотів би отримати більше допомоги
Зеленський зауважив, що допомога деяких країн могла б пришвидшити перемогу України. Однак дехто воліє залишатися осторонь. Український лідер розповів, що офіційний Київ хотів би більше допомоги від:
- Туреччини,
- Південної Кореї,
- Арабського світу,
- та країн Азії.
Зеленський наголосив, що деякі держави досі намагаються балансувати між Україною та росією. Вже недостатньо робити просто політичні заяви на підтримку України. Триває війна й потрібні конкретні дії, а не слова.
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