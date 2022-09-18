Украинский лидер, который прокомментировал удары по Крыму, дал большое интервью Reuters. В частности, у президента спросили, в состоянии ли Украина вернуть временно оккупированный полуостров.
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Нет иного шанса. Просто нет шанса. Нет выхода. Надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. И, безусловно, люди в Украине, большинство, поддержали дипломатический путь решения,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул: он не может ответить, какой круг людей будет обсуждать вопрос, и когда это будет.
От каких стран Киев хотел бы получить больше помощи
Зеленский отметил, что помощь некоторых стран могла бы ускорить победу Украины. Однако некоторые предпочитают оставаться в стороне. Украинский лидер рассказал, что официальный Киев хотел бы больше помощи от:
- Турции,
- Южной Кореи,
- Арабского мира,
- и стран Азии.
Зеленский подчеркнул, что некоторые государства до сих пор пытаются балансировать между Украиной и россией. Уже недостаточно делать политические заявления в поддержку Украины. Идет война и нужны конкретные действия, а не слова.
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