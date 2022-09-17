Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters. Журналист попросил Зеленского уточнить, как именно украинские военные атаковали оккупантов в Крыму и с помощью какого оружия. При этом он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал удары по россиянам на полуострове.

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Даже в войне мы используем цивилизованные шаги. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, гражданским людям. Мы работаем по милитаризованной инфраструктуре оккупированной части нашего государства. Вот что я могу сказать о том, что вы меня спросили,

– ответил президент.

Обратите внимание! Признав причастность к ударам по военным объектам россии во временно оккупированном Крыму, Украина сознательно взяла на себя ответственность. Это сигнал для США и стран Европы, чтобы те не боялись возможной реакции кремля.

К слову, Украина призвала крымчан эвакуироваться с оккупированного полуострова, ведь это очень поможет нашим защитникам в освобождении. В частности, Укрзализныця запустила поезда для эвакуации людей из Крыма. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов.

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