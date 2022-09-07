Так, основой такого многообещающего успеха на Юге и в определенной степени на Востоке является надежная оборона и сохранение контроля над временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в публикации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя Главы Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

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В ВСУ признали, что наносят удары по Крыму

Серия взрывов на авиабазах в Крыму произошла именно из-за удачных действий ВСУ, а не из-за "детонации боеприпасов", как сообщало российское минобороны.

В частности, в публикации говорится, что Вооруженные Силы Украины успешно перенесли боевые действия на временно оккупированную территорию Крыма.

Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки,

– говорится в сообщении.

В целом украинская сторона пытается сделать так, чтобы граждане россии острее почувствовали эту войну. Ведь сейчас для них это что-то далекое, а потери и неудачи воспринимаются недостаточно болезненно.

Для россии Крым является одним из ключевых рычагов в войне

Генерал и генерал-лейтенант отметили, что Крым является основой для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге российской агрессии. Территория полуострова позволяет размещать значительные группировки войск и запасы материальных средств. И в первую очередь именно на временно оккупированном полуострове оккупанты держат главную базу Черноморского Флота.

Также там есть сеть аэродромов для нанесения авиационных ударов практически на всю глубину территории Украины. Отдельные аналитики склоняются к мнению, что именно контроль над Крымом является центром тяготения для российских сил в этой войне.

Однако в случае ситуации, в которой, вероятно, будут находиться ВСУ в 2023 году, все кажется уже не столь однозначным. По сути, для ВС Украины обстановка будет представлять собой сложную комбинацию из фактического положения линии столкновения, имеющихся ресурсов и комплекта боеспособных войск и, очевидно, нахождение стратегической инициативы в руках противника,

– говорится в сообщении.

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