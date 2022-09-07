Так, основою такого багатообіцяльного успіху на Півдні й, певною мірою, на Сході, є надійна оборона і збереження контролю над тимчасово окупованим Кримом. Про це мовиться у публікації Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника Голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

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У ЗСУ визнали, що завдають ударів по Криму

Серія вибухів на авіабазах у Криму сталася саме через вдалі дії ЗСУ, а не через "детонацію боєприпасів", як повідомляло російське міноборони.

Зокрема у публікації мовиться, що Збройні сили України успішно перенесли бойові дії на тимчасово окупованому територію Криму.

Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки,

– мовиться у повідомленні.

Загалом українська сторона намагається зробити так, щоб громадяни росії гостріше відчули цю війну. Адже зараз для них це щось далеке, а втрати та невдачі сприймаються недостатньо болісно.

Для росії Крим є одним із ключових важелів у війні

Генерал та генерал-лейтенант зауважили, що Крим є основою для ліній комунікацій на південному стратегічному фланзі російської агресії. Територія півострова дозволяє розміщувати значні угрупування військ та запаси матеріальних засобів. І насамперед саме на тимчасово окупованому півострові окупанти тримають головну базу Чорноморського Флоту.

Також там є мережа аеродромів для завдавання авіаційних ударів практично на всю глибину території України. Окремі аналітики схиляються до думки, що саме контроль над Кримом центром тяжіння для російських сил у цій війні.

Однак при зверненні до ситуації, в якій, ймовірно, знаходитимуться ЗСУ в 2023 році, все видається вже не настільки однозначним. По суті, для ЗС України обстановка представлятиме собою складну комбінацію із фактичного положення лінії зіткнення, наявних ресурсів і комплекту боєздатних військ, та, вочевидь, знаходження стратегічної ініціативи в руках противника,

– мовиться в повідомленні.

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