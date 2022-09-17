Зеленський, який виступить онлайн на сесії Генасамблеї ООН, дав інтерв'ю Reuters. Зокрема, президент назвав країни, від яких офіційний Київ хотів би отримати більше допомоги.

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Ми б хотіли більшої допомоги від Туреччини, від Південної Кореї, від Арабського світу, від Азії. Ми розуміємо, як би вони могли пришвидшити перемогу. Ми чітко це розуміємо. Але, на жаль, ми не маємо цієї допомоги. Багато держав стоять осторонь цього процесу,

– заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що деякі країни хочуть продовжувати балансувати між Україною та росією. Іноді ці держави обирають сторону України. Однак недостатньо робити це лише шляхом політичних заяв.

Кожен день – це люди

Зеленський зауважив, що заяви залишилися у минулому. Наразі Україна – воює. Це означає, що Україна –держава прагматична. Тепер мовиться про прагматичні кроки. Україні потрібно швидше воювати, аби пришвидшити перемогу. Бо кожен день – це люди.

"Ми не можемо просто "бла-бла-бла", як нас тепло хтось підтримує. Нам цього замало. Політичні заяви треба було робити потужніше до повномасштабного вторгнення", – заявив президент.

Він додав, що до 24 лютого всі балансували навіть словами. Жодних превентивних санкційних кроків не зробили. Однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну хтось перестав нарешті балансувати. Україна вдячна за це. Наразі слів не потрібно, необхідна конкретика.

Зеленський про звірства росіян в Ізюмі

У вересні 2022 року герої ЗСУ звільнили Ізюм. Після деокупації Україна та світ побачили масові поховання людей, яких закатували росіяни. Зеленський розповів, що наразі відомо про 450 жертв. Український лідер зауважив, що це "схоже на кривавий серіал".

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