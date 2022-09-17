Представництво України в ООН пояснило запит на такий дозвіл війною, яку розпочала росія. Проголосували проти виступу Зеленського сім країн.

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Що хочуть почути від Зеленського

Промова президента України запланована на 21 вересня. Раніше через коронавірус виступи на засіданні Генеральної асамблеї ООН проводились в онлайн режимі, але цього разу засідання проведуть в очному режимі в Нью-Йорку.

Хоча президент Зеленський звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною асамблеєю особисто,

– сказав директор антикризової групи ООН Річард Гован.

Він додав, що українському лідеру потрібно показати, що він розуміє занепокоєння світу стосовно продовольчої безпеки. А також продемонструвати бажання України допомогти світові з розв'язанням цих проблем.

Хто голосував проти виступу Зеленського

Російський посол в ООН виступив проти дозволу для Зеленського і додав, що президент вільно подорожує Україною. Крім росії, проголосували проти: білорусь, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Сирія, Північна Корея.

Яка компанія! Ворожа поправка зазнала рішучої поразки. росія вкотре вистрілила в ногу. Цього разу в білоруську. російська нога – це вже решето,

– написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.



Голосування за виступ Зеленського / твітер Сергія Кислиці

Крім того, країни відкинули поправку від білорусі, яка пропонувала заборонити будь-кому виступати із відеозверненнями.

Чи приїде російська делегація на засідання

США не дали візи більшості членів російської делегації на Генасамблею ООН, але росіяни все ще сподіваються їх отримати. Росія просила у Вашингтону 56 віз, але отримали схвалення лише на 24. Про це писали росЗМІ. Водночас російський міністр закордонних справ сергій лавров отримав візу.

Згідно з законодавством, США загалом зобов'язані видаватим дипломатам візи для відвідування зустрічей Генасамблеї ООН. Але Вашингтон говорив, що має право на відмову з міркувань безпеки, міжнародної політики та запобіганню тероризму.

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