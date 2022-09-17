Представительство Украины в ООН объяснило запрос на такое разрешение войной, которую начала россия. Проголосовали против выступления Зеленского семь стран.
Важно Путин пожаловался, что Зеленский не хочет с ним говорить: в ОП уже отреагировали
Что хотят услышать от Зеленского
Речь президента запланирована на 21 сентября. Ранее из-за коронавируса выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН проводились в онлайн режиме, но на этот раз заседание проведут в очном режиме в Нью-Йорке.
Хотя президент Зеленский обратится через видео, я думаю, он получит в 1000 раз больше внимания, чем большинство президентов и премьер-министров, которые будут выступать перед Генеральной ассамблеей лично,
– сказал директор антикризисной группы ООН Ричард Гован.
Он добавил, что украинскому лидеру нужно показать, что он понимает обеспокоенность мира по поводу продовольственной безопасности. А также продемонстрировать желание Украины помочь миру в решении этих проблем.
Кто голосовал против выступления Зеленского
Российский посол в ООН выступил против разрешения для Зеленского и добавил, что президент свободно путешествует по Украине. Кроме россии, проголосовали против: беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.
Какая компания! Вражеская поправка потерпела решительное поражение. Россия еще раз выстрелила в ногу. В этот раз в белорусскую. российская нога – это уже решето,
– написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Голосование за выступление Зеленского / твиттер Сергея Кислицы
Кроме того, страны отвергли поправку от беларуси, предлагавшую запретить кому-либо выступать с видеообращениями.
Приедет ли российская делегация на заседание
США не дали визы большинству членов российской делегации на Генассамблею ООН, но россияне все еще надеются получить их. россия просила у Вашингтона 56 виз, но получила одобрение всего на 24. Об этом писали росСМИ. В то же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров получил визу.
Согласно законодательству, США в целом обязаны выдавать дипломатам визы для посещения встреч Генассамблеи ООН. Но Вашингтон говорил, что имеет право на отказ из соображений безопасности, международной политики и предотвращения терроризма.