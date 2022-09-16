Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. На засідання були присутні ключові керівники сектору оборони й безпеки, а також представники центральної влади, які забезпечують реалізацію оборонного задуму.
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Зеленський провів чергове засідання Ставки
Президент розповів, що 16 вересня вкотре відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Командувачі оперативних напрямків доповіли щодо ситуації на передовій. Окрім цілком зрозумілих питань і рішень, торкнулися також тематики перспективних озброєнь, того, що значно посилить нашу армію,
– додав Зеленський.
За інформацією Офісу Президента в засіданні взяли участь:
- міністр оборони Олексій Резніков,
- головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
- секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Окрім цього, до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися:
- командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,
- командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов,
- командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Під час Ставки розглянули наступні кроки зі звільнення тимчасово окупованих росіянами територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо обговорили й матеріально-технічне забезпечення сил оборони, а також актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження деокупації.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
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