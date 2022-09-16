Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. На засідання були присутні ключові керівники сектору оборони й безпеки, а також представники центральної влади, які забезпечують реалізацію оборонного задуму.

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Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент розповів, що 16 вересня вкотре відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Командувачі оперативних напрямків доповіли щодо ситуації на передовій. Окрім цілком зрозумілих питань і рішень, торкнулися також тематики перспективних озброєнь, того, що значно посилить нашу армію,

– додав Зеленський.

За інформацією Офісу Президента в засіданні взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков,

головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Окрім цього, до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися:

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,

командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов,

командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Під час Ставки розглянули наступні кроки зі звільнення тимчасово окупованих росіянами територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо обговорили й матеріально-технічне забезпечення сил оборони, а також актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження деокупації.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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