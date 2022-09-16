Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. На засідання були присутні ключові керівники сектору оборони й безпеки, а також представники центральної влади, які забезпечують реалізацію оборонного задуму.

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Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент розповів, що 16 вересня вкотре відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Командувачі оперативних напрямків доповіли щодо ситуації на передовій. Окрім цілком зрозумілих питань і рішень, торкнулися також тематики перспективних озброєнь, того, що значно посилить нашу армію,
– додав Зеленський.

За інформацією Офісу Президента в засіданні взяли участь:

  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
  • начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
  • командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
  • секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
  • керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Окрім цього, до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися:

  • командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,
  • командувач військ оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов,
  • командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Під час Ставки розглянули наступні кроки зі звільнення тимчасово окупованих росіянами територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо обговорили й матеріально-технічне забезпечення сил оборони, а також актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження деокупації.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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