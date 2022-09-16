Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. На заседании присутствовали ключевые руководители сектора обороны и безопасности, а также представители центральной власти, обеспечивающие реализацию оборонного замысла.

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Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент рассказал, что 16 сентября в очередной раз состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Командующие оперативными направлениями доложили о ситуации на передовой. Кроме вполне понятных вопросов и решений, затронули также тематику перспективных вооружений, значительно усилившую нашу армию,
– добавил Зеленский.

По информации Офиса Президента, в заседании приняли участие:

  • министр обороны Алексей Резников,
  • главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
  • начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
  • командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Кроме того, к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились:

  • командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
  • командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
  • командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

В ходе Ставки рассмотрели следующие шаги по освобождению временно оккупированных россиянами территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно обсудили материально-техническое обеспечение сил обороны, а также актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения деоккупации.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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