За минулу добу, 17вересня, російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

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ЗСУ відбивають атаки противника

Попри обстріли ворона, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Впродовж доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили й техніки росіян та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Крім цього, ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по більш ніж 200 об’єктах російських загарбників. Серед них:

12 пунктів управління,

склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів,

артилерійські позиції,

райони зосередження особового складу та військової техніки.

Втрати ворога ще уточнюються.

Головне про ситуацію на фронті

Противник і далі намагається захопити повністю Донецьку область та організувати оборону задля утримання захоплених територій. Зокрема ворог Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповується на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Впродовж 17 вересня окупанти здійснили 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також понад 90 обстрілів з РСЗВ. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

До слова, Генштаб відзвітував про втрати ворона під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. У деяких бригадах залишалося близько 10% особового складу.

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