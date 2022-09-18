За минувшие сутки, 17 сентября, российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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ВСУ отражают атаки противника

Несмотря на обстрелы врага, за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

За сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники россиян и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Кроме этого, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем 200 объектам российских захватчиков. Среди них:

12 пунктов управления,

склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов,

артиллерийские позиции,

районы сосредоточения личного состава и военной техники

Потери противника еще уточняются.

Главное о ситуации на фронте

Противник продолжает пытаться захватить полностью Донецкую область и организовать оборону для содержания захваченных территорий. В частности, враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывается на отдельных направлениях, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

При этом оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В течение 17 сентября оккупанты совершили 6 ракетных и 28 авиационных ударов, а также более 90 обстрелов с РСЗО. Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

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