Так, в окупованому Херсоні ввечері 17 вересня була стрілянина. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що таким чином окупанти планували диверсії, передає 24 канал.

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Навіщо диверсії росіянам

За словами Гуменюк, ворог таким чином мав на меті дискредитувати Україну.

Ми попереджали, що з 17 по 20 вересня планується ціла низка диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ЗСУ. Ворог намагається створити провокації такого типу, щоб люди на Херсонщині повернули своє розуміння в інший бік. Вони хочуть їм донести інформацію, що їх не вивільняють, а захоплюють,

– сказала Гуменюк.

За її словами, перестрілка в Херсоні та інші заходи, які вони в першу чергу висвітлюють на своїх пропагандистських каналах – це те, на що треба звертати увагу. Якщо все ще не завершилось, а вже кореспондент рашистського телебачення в вирі подій, то швидше за все це провокація.

Окупанти хочуть тікати з Херсона

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові знищили всі переправи через Дніпро на Херсонщині. Окупанти в паніці шукають шляхи до відступу. Окупанти у відчаї, адже для того, що звести нову переправу, затопили 9 вагонів.

Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань розповідав, що російські загарбники продовжують тероризувати жителів тимчасово окупованого Херсона. Вони проводять обшуки, займаються мародерством та викрадають людей.

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