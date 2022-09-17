Про це розповів депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань. Він зауважив, що 17 вересня, у 206 день повномасштабної війни, херсонці відзначають День міста.

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Окупанти тероризують мирних херсонців

Хлань розповів, що містяни, яким вдалося виїхати, можуть святкувати День Херсона, виходячи на площі інших міст та сіл. Вони вітають рідне місто та знають, що колись обов’язково повернуться.

Проте ті, хто залишився, не мають можливості відсвяткувати навіть вдома. Хлань зауважив, що є безліч повідомлень, як в оселі до цивільних вриваються росіяни та:

проводять обшуки,

дивляться телефони,

можуть забрати гроші, цінні речі та викрасти людей за те, що їм не сподобалось якесь фото.

Депутат додав, що також окупанти полюють на підприємців, які досі приймають гривні та користуються терміналами "ПриватБанку", влаштовують рейди, вилучають гроші, документацію, погрожують розправою, займаються мародерством, вбивають, руйнують.

Росія принесла велике горе на нашу землю й отримає у відповідь сповна. Вже отримує. Кожен день ЗСУ знищує цих нелюдів і залишає без рук та ніг у кращому випадку,

– наголосив Хлань.

Він додав, що звільнення Херсонщини триває. На деокупованих територіях вже почали відновлювати будинки.

"Колаборанти зняли пропагандистський ролик з пустим Херсоном, стрємоусов виклав, як завжди, нервове відео, зрадники побоялися "святкувань". Бо знущатись з цивільних людей – це одне, а коли HIMARS пролітають від ЗСУ – інше", – зауважив військовий.

Хлань зазначив, що після вибухів, які пролунали 16 вересня біля суду, колаборанти "підтиснули хвости" та повідомили, що розосередять свої місця перебування.

"Невже думаєте, що сховаєтесь і залишитесь непокараними? От томіліна хай вам розкаже наскільки це реально", – додав депутат.

За його словами, підпілля працює. Усі херсонці борються з навалою загарбників та вірять, що скоро зустрінуться у своєму українському місті.

"Під синьо-жовтим прапором і заспіваємо наш гімн. Херсон – Україна! Херсонщина – це Україна! Слава Україні! Разом до перемоги з вірою у ЗСУ!" – підсумував Хлань.

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