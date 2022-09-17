Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета, военнослужащий Сергей Хлань. Он отметил, что 17 сентября, на 206-й день полномасштабной войны, херсонцы отмечают День города.

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Оккупанты терроризируют мирных херсонцев

Хлань рассказал, что горожане, которым удалось уехать, могут отмечать День Херсона, выходя на площади других городов и сел. Они поздравляют родной город и знают, что когда-нибудь обязательно вернутся.

Однако оставшиеся не имеют возможности отпраздновать даже дома. Хлань заметил, что есть множество сообщений, как в дома гражданских врываются россияне и:

проводят обыски,

смотрят телефоны,

могут забрать деньги, ценные вещи и похитить людей за то, что им не понравилось какое-нибудь фото.

Депутат добавил, что также оккупанты охотятся за предпринимателями, которые до сих пор принимают гривны и пользуются терминалами Приватбанка, устраивают рейды, изымают деньги, документацию, угрожают расправой, занимаются мародерством, убивают, разрушают.

Россия принесла большое горе на нашу землю и получит в ответ сполна. Уже получает. Каждый день ВСУ уничтожает этих изуверов и оставляет без рук и ног в лучшем случае,

– подчеркнул Хлань.

Он добавил, что освобождение Херсонщины продолжается. На деоккупированных территориях уже начали восстанавливать дома.

"Колаборанты сняли пропагандистский ролик с пустым Херсоном, стремоусов выложил, как всегда, нервное видео, предатели побоялись "празднований". Потому что издеваться над гражданскими людьми – это одно, а когда HIMARS пролетают от ВСУ – другое", – заметил военный.

Хлань отметил, что после взрывов, прозвучавших 16 сентября возле суда, коллаборанты "поджали хвосты" и сообщили, что рассредоточат свои места нахождения.

"Неужели думаете, что скроетесь и останетесь безнаказанными? Вот томилина пусть вам расскажет, насколько это реально", – добавил депутат.

По его словам, подполье работает. Все херсонцы борются с нашествием захватчиков и верят, что скоро встретятся в своем украинском городе.

"Под сине-желтым флагом и споем наш гимн. Херсон – Украина! Херсонщина – это Украина! Слава Украине! Вместе к победе с верой в ВСУ!" – подытожил Хлань.

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