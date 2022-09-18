Наразі російські окупаційні війська зосередили на цьому всі свої зусилля. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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ЗСУ знищили баржу окупантів з технікою

Так, ворог намагається зводити понтонні переправи, а Збройні Сили України ефективно їх знищують. Декілька таких переправ окупантів було знищено біля Нової Каховки. Загарбники також почали застосовувати баржі для того, щоб переміщати зброю та військову техніку з лівого берега Херсонщини на правий.

Вчора була знищена одна з таких барж. На ній були й техніка, й росіяни – всі пішли на дно,

– повідомив депутат Херсонської облради.

Хлань розповів, що окупанти не полишають спроб відновити мости. Так, в районі дамби Каховської ГЕС загарбники почали облаштовувати та засипати шлюз. Утім, українська артилерія спрацювала абсолютно точно та зруйнувала плани росіян.

"Окупанти постійно вперто продовжують перекидати зброю та особовий склад, а наші Збройні Сили абсолютно послідовно знищують та ламають усі їхні плани", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Хлань розповів про спроби росіян відновити переправи: дивіться відео

Яка ситуація на Херсонщині: коротко