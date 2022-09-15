Відповідну інформацію повідомив 15 вересня голова Бериславської районної ради Дмитро Сливченко у Медіацентрі Україна. Він зазначив, що місцеві люди – незламні, адже, попри обстріли, ремонтують свої будинки.

Зауважте ЗСУ вдарили по окупантах у передмісті Херсона й унеможливили ремонт Каховського мосту

У звільнені ділянки Херсонщини повертаються люди

Дмитро Сливченко розповів, що більша частина Бериславського району досі перебуває під окупацією, проте прогрес також є.

ЗСУ звільнили частину нашої громади. Це Нововоронцовщина, Кочубеївська громада, Високопільська і частина Великоолександрівської громади,

– заявив Сливченко.

Він також пояснив, що в ці села вже повертаються люди, які починають ремонтувати свої пошкоджені будинки, попри періодичні обстріли окупантів.

"Та наші люди незламні, вони будують, готуються до зими", – пояснив посадовець.

Він додав, що міжнародні благодійні організації допомагають будівельними матеріалами.

В окупованих частинах району немає газу, світла та зв'язку

Дмитро Сливченко розповів, що саме місто Берислав і всі інші окуповані села мають проблеми з хлібом, там немає газу, світла.

Періодично світло дають, але в більшій частині воно відсутнє. Газ відсутній уже три місяці, зв'язок відсутній з початку війни (повномасштабного вторгнення – 24 канал). Гривня ще переважає і можна за неї купити товари, які завозяться тільки з Херсона,

– заявив голова Бериславської районної ради.

Сивченко додав, що лікарня працює, бо частина лікарів ще залишилася, то вони надають допомогу людям.

За даними глави райради, ЗСУ деокупували орієнтовно 15% території громади. ​

Останні новини з Херсонщини

15 вересня оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ вдарили по окупантах у передмісті Херсона й унеможливили ремонт Каховського мосту.

14 вересня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що майже вся Херсонщина перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань пояснив, що у всіх колаборантів на Херсонщині дуже сумнівне майбутнє. Зокрема, їх вб'ють або відправлять у медикаментозну кому самі фсбешники, або до них дістанеться рух опору, або після звільнення окупованих територій вони сядуть на довічне.

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