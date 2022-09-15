Соответствующую информацию сообщил 15 сентября председатель Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко в медиацентре Украина. Он отметил, что местные люди – несокрушимые, ведь, несмотря на обстрелы, ремонтируют свои дома.

Заметьте ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста

В освобожденные участки Херсонщины возвращаются люди

Дмитрий Сливченко рассказал, что большая часть Бериславского района до сих пор находится под оккупацией, однако прогресс уже есть.

ВСУ освободили часть нашей общины. Это Нововоронцовщина, Кочубеевская община, Высокопольская и часть Великоолександровской общины,

– заявил Сливченко.

Он также пояснил, что в эти села уже возвращаются люди, которые начинают ремонтировать свои поврежденные дома, несмотря на периодические обстрелы оккупантов.

"Да наши люди несокрушимые, они строят, готовятся к зиме", – объяснил чиновник.

Он добавил, что международные благотворительные организации помогают строительными материалами.

В оккупированных частях района нет газа, света и связи

Дмитрий Сливченко рассказал, что именно город Берислав и все другие оккупированные села испытывают проблемы с хлебом, там нет газа, света.

Периодически свет дают, но в большей части он отсутствует. Газ отсутствует уже три месяца, связь отсутствует с начала войны (полномасштабного вторжения – 24 канал). Гривна еще преобладает и можно за нее купить товары, которые завозятся только из Херсона,

– заявил председатель Бериславского районного совета.

Сивченко добавил, что больница работает, потому что часть врачей еще осталась, так они оказывают помощь людям.

По данным главы райсовета, ВСУ деоккупировали ориентировочно 15% территории общины.​

Последние новости из Херсона

15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста.

14 сентября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что почти вся Херсонщина находится под огневым контролем ВСУ.

Депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань объяснил, что у всех коллаборантов в Херсонской области очень сомнительное будущее. В частности, их убьют или отправят в медикаментозную кому сами фсбешники, или до них достанется движение сопротивления, или после освобождения оккупированных территорий они сядут на пожизненное.

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