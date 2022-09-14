Уже сегодня есть много ярких примеров того, что быть предателем не очень-то весело. О судьбе коллаборантов в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военный ТрРО Сергей Хлань.

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Коллаборантам уже не сладко

Одним из последних ярких "приключений" коллаборантов в Херсонской области является пример татьяны томилиной – самопровозглашенной "ректора" захваченного Херсонского государственного университета.

Она агитировала за российскую федерацию, кричала, что "россия здесь навсегда". Ее охранника там хоронили как героя россии. Все герои россии будут похоронены – это правда, и в ближайшее время,

– заверил Сергей Хлань.

Сама же томилина после подрыва в ее квартире оказалась в больнице. Военный выразил надежду, что оттуда она уже никогда не выйдет.

Другого коллаборанта владимира сальдо фсбешники воскресили, чтобы он записал видео. После этого он снова пропал.

"Я так понимаю, его постоянно держат в медикаментозной коме, то есть в искусственной", – предполагает депутат Херсонского облсовета.

Напоследок он вспомнил и коллаборанта киррила тремоусова, который записывает видео о том, что якобы херсонцам "нужен мир, а украинцы идут есть их детей".

Еще полгода назад Херсон и Херсонщина жили мирной жизнью, достаточно мощно развивались, пока не пришла эта нечисть,

– заявил политик.

У коллаборантов мало вариантов

Сергей Хлань убежден, что у коллаборантов не так много вариантов относительно их будущего. Самый первый предполагает, что их убьют или отправят в медикаментозную кому сами фсбешники.

Либо до них доберется движение сопротивления, либо после освобождения (оккупированных территорий – 24 канал) они сядут на пожизненное. Других вариантов у коллаборантов просто нет,

– заверил Сергей Хлань.

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