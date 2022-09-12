Оккупант погиб, а томилина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналист Константин Рыженко.
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Это работа партизан. Информацию о подрыве предательства подтвердил и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Оккупанты пока молчат.
Кто такая томилина
Томилина – это самопровозглашенный "ректор" Херсонского государственного университета. Кстати, она еще в 2015 году рассказывала бред об "американских биоллабораториях в Херсоне", повторяя методичку кремлевских пропагандистов. Тогда она баллотировалась на мэра Херсона.
В соцсетях коллаборантки еще раньше находили публикации сепаратистского контента.
Колаборантка рассказывает о "биолабораториях в Херсоне": видео
Сальдо, вероятно, умер
- Российские СМИ 12 сентября начали массово публиковать новости о смерти гауляйтера владимира сальдо. Сочувствовать даже начал другой коллаборант кирилл стремоусов.
- Источники 24 канала в разведке подтвердили, что оккупанты сначала отравили сальдо, а затем якобы добили в больнице.
- Правда, впоследствии пропагандисты удалили публикации о смерти предателя и даже опубликовали его видеообращение, якобы записанное сегодня. Похоже, повторяют сценарий со смертью жириновского.
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