О смерти сальдо 24 каналу сообщили источники в разведке. Оккупанты отравили его, чтобы перекинуть так называемую "власть".

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Пропагандисты удаляют публикации

Кстати, публикации о смерти сальдо в российских СМИ убрали. По информации источников, сообщение удаляют, потому что другие коллаборанты будут бояться.

Даже предатель кирилл стремоусов написал прощальный пост в своем телеграм-канале, но внезапно текст исчез.

Новости о смерти сальдо / скриншот из российских СМИ:

Что этому предшествовало

В начале августа гауляйтер Херсонщины заявил, что прекращает выполнять свои "обязанности" и уходит на больничный.

Захватчики быстро нашли замену. Вместо сальдо "назначили" россиянина – представителя фсб сергея елисеева.

Сам предатель сначала говорил, будто бы его самочувствие – следствие осложнений коронавируса. Потом появилась информация, что его отравили.

В МВД Украины подтвердили, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме. Оккупанты вроде повезли предателя в Крым, а потом – в Москву.

Россияне, чтобы замести следы, заявляли, якобы к отравлению сальдо причастна горничная и повар.

Затем пропагандисты традиционно начали разгонять тезисы"о причастности Украины". На фоне заявлений об "украинском химическом терроризме" оккупанты анонсировали дополнительные расследования по отравлению сальдо.

Коллаборантов меняют на фсб-шников

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский пояснил, что таким образом россияне уже начали избавляться от коллаборантов. Всех хотят заменить на фсб-шников.

По словам депутат облсовета Сергея Хланя, фсб хочет взять полный контроль над всей Херсонской областью. Правда, полностью отказаться от коллаборантов оккупанты не могут. Военный добавил, что захватчики собираются "назначать" предателей на должности в местном самоуправлении.

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